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Шаран с мазут

Шаран с мазут

Рибарите се чудят какво да правят с улова за Никулден Разлив по Дунава помрачи днешния Никулден в Русенско. Местните рибари се чудят какво да правят...

06 декември | 7:15
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