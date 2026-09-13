Шаранът на трапезата: Майсторски рецепти за Никулден
Вкус и традиция за специални моменти
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Вкус и традиция за специални моменти
Празникът е ключов ден в народния календар
Повишение има основно при вносните риби
На общинския пазар в Монтана има изобилие от прясна риба
20 лева излиза едра риба за цялото семейство
Според поверието люспите му носят здраве и благоденствие
Повечето клиенти не са изненадани от поскъпването
Българската традиция
Рибата става все по-скъпа и недостъпна, оплакват се клиенти
Една от най-често приготвяните риби е шаранът
Колко е увеличението
Рибата е с доказано качество и гарантиран български произход
Освен моряците и рибарите, за свой празник го приемат банкерите и търговците
Вълшебни рецепти с риба
Уловът е малък, износът за Румъния голям
Най-изгодно излиза рибата на промоция в големите търговски вериги
5 рецепти за един от най-светлите празници през декември
С инспекциите се цели ограничаване и недопускане продажбата на риба на нерегламентирани места, както и на риба с неустановен произход...
5,5 лв./кг за шаран на Никулден
Рибарите се чудят какво да правят с улова за Никулден Разлив по Дунава помрачи днешния Никулден в Русенско. Местните рибари се чудят какво да правят...