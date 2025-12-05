Бързи и лесни рецепти за Никулден

На 6 декември България отбелязва Никулден, ключов ден в народния календар. Посветен на Свети Николай Мирликийски, чудотворец и покровител на моряците, рибарите, банкерите и търговците, празникът се свързва със силна семейна традиция и символика. Най-известното ястие е шаранът, който по народни вярвания е „слугата“ на светеца. Традиционно се приготвя пълнен, за да символизира изобилие, но съвременният ритъм на живот изисква понякога и по-бързи варианти.

Ето 3 бързи и лесни рецепти за празничната трапеза:

1. Шаран на фурна „мързелив стил“

Необходими продукти:

1 по-малък шаран (1–1.2 кг)

1 глава лук

1 лимон

Сол, черен пипер, зехтин

2–3 дафинови листа

Начин на приготвяне:

Шаранът се измива и подсушава. В корема му се поставят резени лимон, дафинов лист и малко сол. Отгоре се намазва със зехтин, черен пипер и тънки резени лук. Пече се в тава, покрита с хартия, на 200°C за около 20–25 минути. Получава се лек, ароматен и изненадващо сочен резултат.

2. Пъстърва на тиган с масло и магданоз

Необходими продукти:

2 пъстърви

40 г масло

1 скилидка чесън

Пресен магданоз

Сол, лимон

Начин на приготвяне:

Пъстървата се овкусява със сол и се запича в тиган с малко масло по 4–5 минути от всяка страна. В последната минута се добавят чесънът и магданозът. Сервира се веднага, с прясно изцеден лимонов сок. Минимални усилия — максимален вкус.

3. Салата с риба тон „Никулден в последния момент“

Необходими продукти:

1 консерва риба тон в собствен сос

Чери домати

Царевица

Микс зелени салати

Лимонов дресинг (зехтин, лимон, сол)

Начин на приготвяне:

Всички продукти се смесват в голяма купа и се поливат с дресинга. Макар и далеч от класическите рецепти, това свежо ястие носи рибния символ на празника и спасява всяка закъсняла домакиня.

