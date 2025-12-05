Бързи и лесни рецепти за Никулден

На 6 декември България отбелязва Никулден, ключов ден в народния календар. Посветен на Свети Николай Мирликийски, чудотворец и покровител на моряците, рибарите, банкерите и търговците, празникът се свързва със силна семейна традиция и символика. Най-известното ястие е шаранът, който по народни вярвания е „слугата“ на светеца. Традиционно се приготвя пълнен, за да символизира изобилие, но съвременният ритъм на живот изисква понякога и по-бързи варианти.
Ето 3 бързи и лесни рецепти за празничната трапеза:
1. Шаран на фурна „мързелив стил“
Необходими продукти:
1 по-малък шаран (1–1.2 кг)
1 глава лук
1 лимон
Сол, черен пипер, зехтин
2–3 дафинови листа
Начин на приготвяне:
Шаранът се измива и подсушава. В корема му се поставят резени лимон, дафинов лист и малко сол. Отгоре се намазва със зехтин, черен пипер и тънки резени лук. Пече се в тава, покрита с хартия, на 200°C за около 20–25 минути. Получава се лек, ароматен и изненадващо сочен резултат.
2. Пъстърва на тиган с масло и магданоз
Необходими продукти:
2 пъстърви
40 г масло
1 скилидка чесън
Пресен магданоз
Сол, лимон
Начин на приготвяне:
Пъстървата се овкусява със сол и се запича в тиган с малко масло по 4–5 минути от всяка страна. В последната минута се добавят чесънът и магданозът. Сервира се веднага, с прясно изцеден лимонов сок. Минимални усилия — максимален вкус.
3. Салата с риба тон „Никулден в последния момент“
Необходими продукти:
1 консерва риба тон в собствен сос
Чери домати
Царевица
Микс зелени салати
Лимонов дресинг (зехтин, лимон, сол)
Начин на приготвяне:
Всички продукти се смесват в голяма купа и се поливат с дресинга. Макар и далеч от класическите рецепти, това свежо ястие носи рибния символ на празника и спасява всяка закъсняла домакиня.
