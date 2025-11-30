Този чийзкейк с тиква се топи в устата! Рецептата стъпка по стъпка

Есента и зимата са идеалното време за приготвяне на ястия с тиква. Този евтин, сезонен плод се съхранява добре и е евтин. От него се приготвят особено вкусни десерти.

Чийзкейк с тиква - рецепта от главния готвач

Бившият готвач и кулинарен експерт Тейлър Ан Спенсър сподели своята изпитана рецепта за този пай с Delish.

Този чийзкейк с тиква се пече във фурна.

За него ще ви трябват:

225 грама бисквити;

270 грама захар (+ две супени лъжици за основата);

четвърт чаена лъжичка сол;

пет супени лъжици меко масло;

чаена лъжичка смляна канела;

чаена лъжичка смлян джинджифил;

половин чаена лъжичка смляно индийско орехче;

четвърт чаена лъжичка смлян карамфил;

225 грама крема сирене;

четири големи яйца;

425 г тиквено пюре;

две чаени лъжички екстракт от ванилия.

Приготвяне:

Според готвача чийзкейкът с тиква се приготвя бързо, но печенето и охлаждането му отнемат доста време. След печене е необходимо да се охлади в хладилник за няколко часа. Ако планирате да сервирате този десерт на гости, най-добре е да започнете да печете предния ден.

Поставете решетка в центъра на фурната и я загрейте до 175 градуса. Намажете тава за печене с диаметър 23 см с масло.

Първо, нека приготвим основата. Пасирайте бисквитките, захарта и солта в блендер. Смесете трохите с маслото. С лъжица изсипете тази смес в тавата, за да оформите дъното и стените. Лесно е да я притиснете с лъжица или чаша.

Печете около 10 минути и оставете настрана да се охлади. Сега преминете към плънката за пай.

Смесете захарта и подправките. Добавете крема сиренето и разбийте с миксер за няколко минути, докато стане меко и кремообразно. Продължете да разбивате, като добавяте яйцата едно по едно, след това тиквеното пюре.

Напълнете голяма тенджера с вода и я оставете да заври. Поставете тавата за печене и основата ѝ върху голям лист фолио и притиснете краищата, за да създадете водонепроницаемо уплътнение.

Изсипете тиквения пълнеж в основата. Пригответе голяма тава за печене и поставете вътре формата за чийзкейк, увита с фолио. Налейте вряща вода в първата тава, докато водата достигне около средата на формата за чийзкейк.

Внимателно прехвърлете всичко във фурната и печете около 80-100 минути. Краищата трябва да са напълно стегнати, но центърът все още трябва леко да се поклаща при движение.

Оставете чийзкейка да се охлади във формата за около час. След това го извадете от формата, охладете до стайна температура и го сложете в хладилник за поне четири часа или за предпочитане за една нощ. Преди сервиране добавете бита сметана.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com