„Димитър Маджаров“ инвестира в пречиствателна станция и в модерна машина за slice

„Димитър Маджаров“ инвестира над 2,3 млн. лв. в пречиствателна станция в производството на млечни продукти и опаковъчна машина при месните.

Компанията приключи проект по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Той е за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в мандрата в град Стамболийски и внедряване на ново поколение опаковъчна машина за т.нар. slice продукти в месокомбината в гр. Пловдив. Очаква се издаване на Акт 16.

От общата сума на инвестицията от 2 335 000 лв., 749 000 лв. са собствени средства на фирмата, а останалата част – европейска субсидия. Инвестицията е за опазване на околната среда, подобряване на производствения капацитет и устойчиво развитие.

Инвестиция от 1 586 000 лв. за по-чиста околна среда

Основен акцент в инвестицията в мандрата е пречиствателната станция за отпадни води на стойност 1 586 000 лв.

„Тя ще осигури очистване на водите от биологични и химични замърсители, като значително ще намали екологичния отпечатък. След пускането й в експлоатация, мандрата в град Стамболийски ще работи според по-високи екологични норми, а почвата и водите в района ще бъдат по-чисти“, коментира Юлия Маджарова, ръководител на предприятието за мляко.

Инвестиция от 749 000 лв. в по-голям капацитет на месното производство

Втората част от проекта включва инсталиране на автоматизирана опаковъчна машина за предварително нарязани месни продукти (т.нар. slice) на стойност 749 000 лв. Чрез тази инвестиция ще се подобри производственият капацитет на месокомбината в гр. Пловдив. Компанията ще участва в сегмента на предварително нарязани колбаси у нас и в чужбина с още по-големи обеми.

Димитър Маджаров пуска за първи път slice продукти през 2017 г. - филе „Елена“ и луканка „Маджаров“. През 2023 г. компанията предлага вече 21 предварително нарязани колбаси и мезета – както български, така и европейски. „Фино нарязаните мезета пестят време. Те са лесни за сервиране. Всяка година търсенето им бележи двуцифрен ръст, като увеличението при онлайн продажбите достига и 90% на година“, пояснява управителят на предприятието за колбаси Димитър Маджаров.

Трета европейска инвестиция на „Димитър Маджаров“

Това е третият проект на „Димитър Маджаров“, реализиран с подкрепа от европейски програми. Предишните два са за модернизация на производството и закупуване на нови машини и съоръжения. През 2021 г. например Димитър Маджаров инвестира над половин милион евро в нова линия за производство на прясно мляко с капацитет 5000 литра на час. Шестдесет процента от тази инвестиция са средства на компанията. През 2021-2022 г. фирмата пуска на пазара три вида прясно мляко от 100% българска суровина (3.6%, 2% и 4.5% масленост), а през 2023 г. - прясно мляко за хора с непоносимост към лактозата – Lacto Free.

