Край на заблудите! Важна промяна със сиренето и кашкавала в магазина
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви ключови мерки
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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви ключови мерки
При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали горещия телефон 0700 122 99
Производителите ще търсят нов пазар за огромни количества техника, а един от най-логичните изходи е Старият континент
Summer Sale в Sport Respect обединява лятно намаление на спортни дрехи, обувки и маркова екипировка с отстъпки до -60%. Кампанията включва разнообрази...
Така търговецът на едро надгражда последователните си усилия в подкрепа на покупателната способност на домакинствата и бизнеса, които включват над 6 0...
Простата смес се сгъстява на котлона и може да се използва за Наполеон, еклери и различни сладкиши
Той ще трябва да предоставя отчет на министъра на икономиката
Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира цените в ЕС
От гараж и незаконни устройства до 2,8 милиарда потребители и пазарна стойност от трилиони
Дехидратацията и липсата на минерали са сред основните причини за проблема
Български Червен кръст стартира поетапното раздаване на хранителни продукти за уязвими граждани в община Казанлък в рамките на Програма „Храни и основ...
Млечна напитка с атрактивна опаковка, насочена основно към младите
Всяка дългогодишна компания достига момент, в който трябва да си отговори на труден, но важен въпрос: продължаваме ли да правим това, което умеем добр...
Търговецът на едро стартира инициативата със заключени цени още през юли 2025 г., а сега продължава ангажимента си към стабилни и прозрачни цени, като...
Как диетата може да подобри костното, сърдечното и мозъчното здраве
От 29 декември до края на Великденските празници компанията няма да увеличава цените на определени продукти
Ритейлърът предлага основни храни за празничната вечеря на промоция до 24 декември
Компанията инвестира над 2,3 млн. лв. в пречиствателна станция в производството на млечни продукти и опаковъчна машина при месните
International Food Standard (IFS) e един от най-строгите международни стандарти за качество и безопасност
По програма “Храни и основно материално подпомагане“, операция “Подкрепа“