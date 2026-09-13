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МЕТРО разширява ангажимента си към достъпни и предвидими цени с над 150 продукта в "Кошница с грижа"

МЕТРО разширява ангажимента си към достъпни и предвидими цени с над 150 продукта в "Кошница с грижа"

Така търговецът на едро надгражда последователните си усилия в подкрепа на покупателната способност на домакинствата и бизнеса, които включват над 6 0...

10 юни | 11:32
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