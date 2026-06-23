Summer Sale с много марки и продукти в Sport Respect

Summer Sale в Sport Respect обединява лятно намаление на спортни дрехи, обувки и маркова екипировка с отстъпки до -60%. Кампанията включва разнообразие от тениски, къси панталони, фитнес облекло, бански, оригинални маратонки и летни обувки, като част от предложенията са с директна процентна отстъпка, а други – с допълнителен промокод в определени периоди през юни.

Какво включва лятното намаление в Sport Respect?

Лятната кампания обхваща както спортни стоки на разпродажба, така и селекция от маркови продукти за активен начин на живот. Намаленията важат до изчерпване на количествата и са активни в рамките на месец юни.

В рамките на Summer Sale могат да се открият:

бански костюми за плаж и басейн;

тениски и къси панталони за тренировки и ежедневие;

потници и клинове за фитнес облекло;

спортни бюстиета за интензивни занимания;

летни обувки – джапанки, аква обувки и сандали.

Част от спортните дрехи са с намаление до -60%, а при летните обувки отстъпките достигат до -50%. Така кампанията обхваща както дрехи за бягане и фитнес, така и обувки, подходящи за почивка и активна ваканция.

Отстъпки за спортни марки през юни

Освен стандартната лятна разпродажба , в рамките на Summer Sale са предвидени и допълнителни периоди с промокод за конкретни марки:

Марка Joma

В периода 08.06 – 14.06 се предлага -20% с промокод. Отстъпката важи за всички намалени и ненамалени продукти на марката.

Марка Musai

От 15.06 – 21.06 е активна отстъпка от -30% с промокод. Промоцията важи за всички намалени и ненамалени продукти на марката.

Aqua Speed – джапанки и аква обувки

В периода 22.06 – 28.06 моделите джапанки и аква обувки Aqua Speed могат да бъдат закупени с -15% отстъпка с промокод.

Тези допълнителни намаления разширяват обхвата на летния сейл и дават възможност за избор на маркова екипировка на по-достъпни цени. Отстъпките не важат за продуктите с обозначение Best Price.

Спортни дрехи и обувки за активното лято

Лятната разпродажба съвпада с активния сезон за тренировки на открито, пътувания и спортни активности. Именно затова в селекцията присъстват както леки тениски и къси панталони, така и обувки за бягане и модели, подходящи за динамично ежедневие.

Сред акцентите в кампанията са:

оригинални маратонки за спорт и свободно време;

обувки за бягане с олекотена конструкция;

фитнес облекло за зала и outdoor тренировки;

бански и аква обувки за водни активности.

Комбинацията от разнообразие и процентни намаления прави Summer Sale подходяща възможност за обновяване на спортния гардероб преди ваканция или новия тренировъчен сезон.

Онлайн разпродажба с ограничени количества

Summer Sale се провежда онлайн и важи до изчерпване на количествата. Това означава, че част от моделите и размерите могат да бъдат ограничени, особено при най-търсените спортни марки.

Кампанията съчетава сезонна разпродажба с допълнителни отстъпки за спортни марки, което я позиционира като една от по-мащабните летни инициативи в сегмента на спортните стоки онлайн.





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