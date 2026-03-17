БЧК започна раздаването на хранителни пакети на социалнослабите в общината

Български Червен кръст стартира поетапното раздаване на хранителни продукти за уязвими граждани в община Казанлък в рамките на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, операция „Подкрепа“.



Инициативата започва от днес и ще продължи до 15 май 2026 г., като се очаква да обхване хиляди нуждаещи се лица в региона.



Раздаването се осъществява с подкрепата на Агенция за социално подпомагане, която осигурява списъците на правоимащите граждани.



В община Казанлък хранителните продукти ще се раздават в предварително определени пунктове, обслужвани от служители и доброволци на БЧК, съгласно утвърден график.



Правоимащите лица могат да получат пакетите си лично, срещу представяне на документ за самоличност и подпис.



Пакетите съдържат основни хранителни продукти като брашно, ориз, олио, консервирани зеленчуци и месо, и са съобразени с броя на членовете в домакинството.



Освен материалната подкрепа, в рамките на инициативата ще бъдат предоставяни и съпътстващи услуги – консултации за здравословно хранене, насочване към социални и здравни услуги, информация за права и възможности за подпомагане, както и практически съвети за хигиена и първа помощ.



Подробна информация за графика на раздаване в Казанлък е публикувана на официалните интернет страници на БЧК и Агенцията за социално подпомагане, както и в регионалните офиси на организацията.



Гражданите могат да получат допълнителна информация и съдействие чрез кол центъра на БЧК на телефон 02 492 85 49, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.





