Всички продукти за домашна баница на изгодни цени в Kaufland

Няма аромат, който да събира семейството около масата по празници така, както уханието на баница, изпечена до съвършено златисто. Хрупкавите кори, топящото се масло и плънката, която всеки приготвя „както я прави баба“, превръщат баницата в незаменима част от зимната трапеза. А тази седмица Kaufland България улеснява всяко домакинство да пресъздаде това усещане у дома, като предлага всички основни продукти за приготвянето ѝ на изгодни цени. Те могат да бъдат разгледани и онлайн тук.

До 21 декември точени кори „Фамилия“ са с 30% намаление и струват 2,99 лв., а два пакета по 250 г краве масло Deutsche Markenbutter могат да бъдат закупени за 7,99 лв. Притежателите на Kaufland Card пък получават допълнително предимство - слънчогледовото олио „Златно добруджанско“ е 2,39 лв., а към това се добавя и 25% намаление за всички опаковани сирена и кашкавали „Ведраре“.

Собствената марка „Брей!“ предлага както класически решения, така и възможност за разнообразие. Промоцията 2 продукта плюс 1 безплатен включва кисели млека с 4,5% масленост за 3,10 лв., овче или козе сирене 3 по 400 г за 20,58 лв. А за онези, които обичат да месят и разточват сами, три пакета пшенично брашно „Брей!“ по 1 кг струват 2,98 лв.

Рецептите могат да бъдат безкрайни – от класическа баница с много сирене, през по-модерна версия с пиле и моцарела, до вкусна млечна баница. Точни рецепти могат да бъдат разгледани тук: https://www.kaufland.bg/recepti/tursene-recepti.html.

До 21 декември Kaufland предлага богато разнообразие от плодове и зеленчуци на отлични цени, а още с първата хапка от мандарините домът може да се изпълни с онзи характерен зимен аромат, който създава настроение. Сега те са със 57% намаление и струват 1,69 лв./кг, а портокалите в 2 кг мрежа са на половин цена за 3,49 лв. Сладкото и сочно киви Голд е 1,99 лв. за опаковка от 500 г, а райската ябълка е с 55% отстъпка за 0,89 лв./бр. Червените ябълки струват 1,69 лв./кг и са идеални за зимни сладкиши и ароматни домашни десерти.

За гарнитури изборът също е повече от примамлив: картофите са на половин цена за 0,89 лв./кг, а морковите могат да се вземат за 0,99 лв./кг. Червеното цвекло носи 40% намаление и струва 1,19 лв./кг, а свежият спанак на листа е 2,99 лв. за опаковка от 500 г. В кошницата лесно могат да попаднат и цветни чери домати тримикс, ароматни гъби печурки, сух чесън или червени чушки камби. За всички, които обичат топлата домашна гозба, белият боб е с 33% намаление и струва 3,99 лв./кг.

Kaufland е подготвил и специални предложения за тези, които планират празничната трапеза по-рано. С удължена валидност до 24 декември са постните вкусотии като лучник от пекарната за 8,99 лв., тиквеник Fantasy Food за 9,99 лв. и златни стафиди ONIX за 2,99 лв.

Сред подбраните сезонни предложения с удължена валидност са и постни лозови сарми 55 бр. от „Реколта“ за 14,99 лв., над 4 кг кисело зеле за 9,99 лв. и разнообразни мезета от свежата витрина – свински печен бут, бански старец, сух колбас Бургас и други с намаления до 42%. Свежата витрина предлага и богат избор от салати – руска, царска туршия, салата витамина, боб с лютеница, европейска салата и много други.

Сред продуктите с удължена валидност са още маслиново масло екстра върджин Costa D’Oro с 37% отстъпка за 14,99 лв. за литър, 560 г фино смляна лютеница „Хорцето“ за 3,99 лв. и нарязан хляб „Добруджа“ за 1,19 лв. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

