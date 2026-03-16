15-минутна вечеря: ароматни картофи с яйца и сирене на тиган

Ето ви идея как днес след работа ако нямате време да се заиграете около печката, да приготвите прилична вечеря.

Тази рецепта е идеална за края на деня – бърза, топла и засищаща. Приготвя се само за няколко минути, а ароматът на картофи, яйца и сирене прави кухнята истинско уютно място.

Необходими продукти

3–4 средни картофа

3 яйца

120 г бяло сирене

2 с.л. олио или масло

щипка червен пипер

сол на вкус

малко пресен магданоз (по желание)

Начин на приготвяне

Картофите се обелват и се нарязват на тънки кубчета или полумесеци. Запържват се в тиган с олио или масло, докато станат златисти и леко хрупкави.

След това се поръсват с малко сол и червен пипер. Върху тях се натрошават яйцата и се разбъркват леко, за да се смесят с картофите.

Когато яйцата започнат да се стягат, отгоре се натрошава сиренето. Оставя се още минута-две на котлона.

Накрая се поръсва с малко пресен магданоз.

Малък трик за още вкус

Ако добавите една лъжица кисело мляко към яйцата, ястието става още по-кремообразно.

Тази вечеря е готова за около 15 минути – точно колкото да се прибере човек у дома, да включи котлона и да напълни кухнята с аромат на домашна храна.

