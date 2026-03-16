15-минутна вечеря: ароматни картофи с яйца и сирене на тиган

Ето ви идея как днес след работа ако нямате време да се заиграете около печката, да приготвите прилична вечеря.
Тази рецепта е идеална за края на деня – бърза, топла и засищаща. Приготвя се само за няколко минути, а ароматът на картофи, яйца и сирене прави кухнята истинско уютно място.
Необходими продукти
3–4 средни картофа
3 яйца
120 г бяло сирене
2 с.л. олио или масло
щипка червен пипер
сол на вкус
малко пресен магданоз (по желание)
Начин на приготвяне
Картофите се обелват и се нарязват на тънки кубчета или полумесеци. Запържват се в тиган с олио или масло, докато станат златисти и леко хрупкави.
След това се поръсват с малко сол и червен пипер. Върху тях се натрошават яйцата и се разбъркват леко, за да се смесят с картофите.
Когато яйцата започнат да се стягат, отгоре се натрошава сиренето. Оставя се още минута-две на котлона.
Накрая се поръсва с малко пресен магданоз.
Малък трик за още вкус
Ако добавите една лъжица кисело мляко към яйцата, ястието става още по-кремообразно.
Тази вечеря е готова за около 15 минути – точно колкото да се прибере човек у дома, да включи котлона и да напълни кухнята с аромат на домашна храна.
