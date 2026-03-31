Понички от тефтера на баба - меки и хрупкави

Тези бухтички са от онези рецепти, които ухаят на дом и изчезват още топли. Отвън – златисти и леко хрупкави, отвътре – меки и въздушни. Рецептата е на Bulgaria ON AIR.
Необходими продукти:
2 броя яйца
150 г извара
50 мл прясно мляко
150 г брашно
1 пакетче бакпулвер
1 щипка сол
Олио за пържене
Пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне:
В дълбока купа се разбиват яйцата, след което към тях се добавят солта, прясното мляко, брашното, бакпулверът и изварата.
Сместа се разбърква добре до получаване на хомогенна консистенция.
С помощта на лъжица от готовата смес се оформят малки понички, които се пържат в предварително загрято олио до придобиване на златист цвят.
Готовите понички се изваждат и се поставят върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
Сервират се топли, поръсени с пудра захар.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com