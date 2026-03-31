Понички от тефтера на баба - меки и хрупкави

31 мар 26 | 8:01
Боряна Колчагова

Тези бухтички са от онези рецепти, които ухаят на дом и изчезват още топли. Отвън – златисти и леко хрупкави, отвътре – меки и въздушни. Рецептата е на Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

  • 2 броя яйца

  • 150 г извара

  • 50 мл прясно мляко

  • 150 г брашно

  • 1 пакетче бакпулвер

  • 1 щипка сол

  • Олио за пържене

  • Пудра захар за поръсване

    Начин на приготвяне:

    В дълбока купа се разбиват яйцата, след което към тях се добавят солта, прясното мляко, брашното, бакпулверът и изварата.

    Сместа се разбърква добре до получаване на хомогенна консистенция.

    С помощта на лъжица от готовата смес се оформят малки понички, които се пържат в предварително загрято олио до придобиване на златист цвят.

    Готовите понички се изваждат и се поставят върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

    Сервират се топли, поръсени с пудра захар.

