БЧК започва раздаването на продукти на уязвимите български граждани в Казанлък

В изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 13 октомври 2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. За семействата с момичета на възраст от 15 г. до 29 г. се добавят и дамски превръзки.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. То ще продължи до 28.11.2025 г.



❗️В Община Казанлък помощта ще се раздава в общински временен пункт, на адрес и с работно време, както следва:

Български Червен кръст

Областна организация Стара Загора

Временен пункт - КАЗАНЛЪК

ЖК „Бузлуджа" Ул. „Войнишка" бл. 59 вх. А Общински клуб „Хаджи Димитьр" Период на подпомагане:

24.10. - 20.11.2025 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

09:00 - 13:00 часа

16:00- 18:00 часа,

паралелно по села.



❗️ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Помощта се получава лично - при представяне на лична карта, или от упълномощен представител с пълномощно, подписано от правоимащото лице, което остава в БЧК.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.;

3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.;

4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.;

5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

към м. август 2025 г.;.

6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства

към м. август 2025 г.;

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или

поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК.

Едночленните и двучленните семейства ще получат един пакет с по 1 брой от следните хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове и по 1 брой от

два вида хранителни продукти- захар и спагети. Тричленните и по-големите семейства ще получат по два пакета със следното общо съдържание в двата пакета:

шампоан – 4 броя;

паста за зъби – 3 броя;

четки за зъби – 3 броя;

тоалетна хартия – 4 опаковки;

препарат за под – 3 броя;

перилен препарат – 3 броя;

препарат за съдове – 3 броя;

тоалетен сапун – 3 броя;

захар – 3 броя;

спагети – 3 броя.

Подробният график за раздаване на продуктите по Програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК ( www.redcross.bg) и на АСП ( www.asp.government.bg) и

е наличен също в регионалните офиси на БЧК.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com