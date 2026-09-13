БЧК започва раздаването на продукти на уязвимите български граждани в Казанлък
По програма “Храни и основно материално подпомагане“, операция “Подкрепа“
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По програма “Храни и основно материално подпомагане“, операция “Подкрепа“
Няколко са пунктовете из столицата, където ще се дава водата
Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 януари 2025 г.
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Всеки лауреат ще се намира или в шведското посолство в неговата страна, или в неговия университет
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Семействата носят рогачката на гробищата и раздават от вкусната добруджанска закуска вместо хляб в памет на мъртвите
Кметството ще даде материали на всички, които искат да отправят ръчно изработено послание за празника Кампания за изработване и подаряване на колед...
София. Правителството днес се очаква да гласува решението за раздаване на 30 лева еднократна помощ за бедните българи. Повече от 270 хиляди души щ...
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София. За периода 2 декември 2013 г. - 15 януари 2014 г. хората в неравностойно положение от цялата страна ще могат да получат втората част от полагащ...