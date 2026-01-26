От OfficeMarket към Joya.bg: Еволюцията на един лидер в продуктите за дома и офиса

Всяка дългогодишна компания достига момент, в който трябва да си отговори на труден, но важен въпрос: продължаваме ли да правим това, което умеем добре, или се осмеляваме да направим следващата крачка? За екипа зад OfficeMarket този момент идва след повече от 30 години опит на българския пазар.

Решението води до Joya.bg – нов бранд и нова платформа, които отразяват по-широкия продуктов обхват и новия подход на компанията към своите клиенти.

Защо се наложи тази промяна?

OfficeMarket се утвърждава като надежден партньор за хиляди бизнеси благодарение на постоянството, качеството и личното отношение. Зад този успех стои компанията Ronos, която с години изгражда репутацията си не чрез шумни обещания, а чрез последователност и доверие.

С времето обаче става ясно, че нуждите на клиентите се променят. Те вече не търсят единствено офис консумативи, а удобство, избор и цялостни решения, които да отговарят както на работата, така и на ежедневието им. Както споделя екипът зад бранда, „пазарът се промени, но по-важното е, че се промениха хората и начинът им на живот. За нас беше естествено да отговорим на това“.

Така се ражда JOYA – всичко за дома и офиса : не като отказ от миналото, а като надграждане върху него. Новият бранд отразява по-широкия обхват на бизнеса – от офис решения до продукти за дома и свободното време – и е замислен като място, където изборът е подреден, процесът е лесен, а детайлите са внимателно обмислени. Резултатът не е просто по-богат асортимент, а по-добро и по-смислено преживяване за клиента.

Първо визията, после технологията

Joya.bg не е изграден около платформа – платформата е изградена около визията. Още в началото е ясно, че технологията трябва да поддържа растежа на бранда, а не да го ограничава. Именно затова, в партньорство с компанията за онлайн магазини - Стеник , eCommerce средата е проектирана като дългосрочна инфраструктура, а не като еднократен проект.

Това означава ясни технологични приоритети:

структура, която поддържа голям и разнообразен продуктов асортимент;

навигация, която остава интуитивна независимо от мащаба;

мащабируема архитектура, позволяваща развитие без компромис с потребителското изживяване.

Технологията остава "невидима", но стабилна основа, която прави възможно всичко останало.

Паралелно с това водещата в страната агенция за дигитален маркетинг Netpeak се включва още преди да има готов сайт. Вместо SEO след старта, екипът работи със стратегически анализ на търсенето и потребителските намерения, който влияе директно върху структурата и съдържанието на платформата.

Резултатът от този подход е ясен:

категориите следват реалното поведение на потребителите, а не вътрешна логика;

съдържанието е подготвено за органична видимост още от първия ден;

брандът стартира с по-добра позиция в силно конкурентна онлайн среда.

Така SEO не се „добавя“ към Joya.bg – то е вградено в самия продукт, заедно с технологията и бизнес визията.

Преходът от OfficeMarket към Joya.bg показва, че истинската еволюция на един бранд не означава отказ от идентичност, а смелост да я развиеш. Съчетанието между опит, ново мислене и правилни партньорства поставя стабилна основа за следващия етап от развитието на Joya.bg.

За екипа зад бранда това не е крайна точка, а начало на нова глава, в която растежът се гради с внимание, отговорност и визия.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com