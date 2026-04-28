Доходите пълзят нагоре, но се чувстваме бедни

Доходите се движат бавно нагоре, но усещането е за масово обедняване, заяви в „Интервюто на NOVA” президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той показа графика на ръста на заплатите за последните четири години. „Общото нарастване на средната работна заплата за малко над четири години е около 23-24%, като частният сектор расте по-бързо от обществения”, заяви Димитров.

Въпреки че се движим нагоре с процентни пунктове, ефектът върху джоба на хората трудно се усеща, смята Димитров. Той коментира и данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г.

По думите му едва около 45% могат да стигнат 818 евро месечно, които са необходими за един работещ, който живее сам. Останалите не стигат тази величина и живеят с по-малко пари на месец. Той посочи, че ключови стоки от малката потребителска кошница са над 100% от средноевропейските цени. Като пример президентът на КНСБ даде сиренето, яйцата и млякото, които са 120-130% от средноевропейските цени.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите”, каза още той.

