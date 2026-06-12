Почва голямото миене на София! Ограничения в движението

Столичната община започва нов етап от мащабното лятно почистване на София. От 15 до 21 юни екипите ще извършват поетапно миене на улици, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства в централната градска част.

Дейностите се организират от Столичния инспекторат и ще се изпълняват по т.нар. метод „миене по карета“, който позволява по-цялостно почистване на градската среда.

За да бъде извършено качествено измиването, в дните на почистване ще бъдат въведени временни ограничения за движение, престой и паркиране в съответните райони. Забраните ще важат всеки ден от 07:30 до 16:30 часа.

В този период ще бъдат затваряни и отделни участъци от „синя“ и „зелена“ зона, както и местата в режим „служебен абонамент“.

Графикът предвижда:

• 15 юни – карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“;

• 16 юни – карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“;

• 17 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Камен Андреев“ и ул. „Охридско езеро“;

• 18 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“;

• 19 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“ и ул. „Цар Симеон“;

• 20 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ и ул. „Гюешево“;

• 21 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Позитано“ и бул. „Константин Величков“.

От Столичния инспекторат призовават гражданите да преместят автомобилите си предварително, за да не възпрепятстват почистването. Колите, останали в зоните на миене, ще бъдат премествани на свободни места в съседни улици.

Информация за преместен автомобил може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Според общината миенето по карета има редица ползи – намалява натрупаните замърсявания, ограничава запрашаването и подобрява качеството на въздуха в столицата. Методът позволява достигане и до места, които обичайно остават недостъпни за почистващата техника заради паркирани автомобили.

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