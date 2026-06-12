Общество

Почва голямото миене на София! Ограничения в движението

От 15 до 21 юни също и престоят и паркирането ще бъдат временно ограничени

Почва голямото миене на София! Ограничения в движението
12 юни 26 | 14:19
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Столичната община започва нов етап от мащабното лятно почистване на София. От 15 до 21 юни екипите ще извършват поетапно миене на улици, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства в централната градска част.

Дейностите се организират от Столичния инспекторат и ще се изпълняват по т.нар. метод „миене по карета“, който позволява по-цялостно почистване на градската среда.

За да бъде извършено качествено измиването, в дните на почистване ще бъдат въведени временни ограничения за движение, престой и паркиране в съответните райони. Забраните ще важат всеки ден от 07:30 до 16:30 часа.

В този период ще бъдат затваряни и отделни участъци от „синя“ и „зелена“ зона, както и местата в режим „служебен абонамент“.

Графикът предвижда:

• 15 юни – карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“;

• 16 юни – карето между ул. „Ст. Стамболов“, бул. „Мария Луиза“, ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“;

• 17 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Тодор Александров“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Добруджански край“, ул. „Камен Андреев“ и ул. „Охридско езеро“;

• 18 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Опълченска“ и бул. „Тодор Александров“;

• 19 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“ и ул. „Цар Симеон“;

• 20 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ и ул. „Гюешево“;

• 21 юни – карето между ул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Позитано“ и бул. „Константин Величков“.

От Столичния инспекторат призовават гражданите да преместят автомобилите си предварително, за да не възпрепятстват почистването. Колите, останали в зоните на миене, ще бъдат премествани на свободни места в съседни улици.

Информация за преместен автомобил може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Според общината миенето по карета има редица ползи – намалява натрупаните замърсявания, ограничава запрашаването и подобрява качеството на въздуха в столицата. Методът позволява достигане и до места, които обичайно остават недостъпни за почистващата техника заради паркирани автомобили.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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