Биг Брадър влиза по строежите в София
Инспекторите вече ще проверяват с боди камери, а целият контрол на терен ще остава на запис
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Инспекторите вече ще проверяват с боди камери, а целият контрол на терен ще остава на запис
От 15 до 21 юни също и престоят и паркирането ще бъдат временно ограничени
Уведомен е Столичният инспекторат
Инспектори ще патрулират в парковете и междублоковите пространства
Новият шеф на Столичния инспекторат бил демонизиран
Ивайло Иванов бе освободен заради полицейско насилие на протестите
1001 проверки за спазване на противоепидемичните мерки са извършени във вчерашния ден
На 12 декември от 10.00 до 16.00 ч. гражданите могат да донесат старите си гуми
Съставени са 39 акта за установени нарушения
Ротвайлер нападна баща и дете пред детска градина. Инцидентът е станал във вторник, пред 67-мо ОДЗ в София, съобщи Нова тв. „Вчера сутринта около 8:3...
Пролетното чистене вече стана традиция за софиянци Доброволци ще възстановят екопътека от Мърчаево към Витоша, съобщи Веска Георгиева, шеф на Столичн...
Умна бариера спира колите в Борисовата градина Няма как във всеки миг да следим 2 млн. софиянци, но е важно да се знае, че контрол има - Г-жо Георги...
София. Проверяват автосервизите на територията на столицата. Проверката, която е първа по рода си, е съвместно между Столичния инспекторат и Главна ин...