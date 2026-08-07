Биг Брадър влиза по строежите в София

Нещо като „Биг Брадър“ влиза по строителните площадки на София - инспекторите вече носят боди камери и проверките им ще бъдат документирани от начало до край. Столичният инспекторат въвежда едновременно новата техника и единна методология за контрол на строителните обекти. Целта е нарушенията, действията на проверяващите и ситуацията на самия обект да могат да бъдат проследени обективно. Мярката идва след рекордните 3291 проверки и 1119 съставени акта само през първите шест месеца на 2026 г.

Камерата ще помни всичко

Боди камерите вече са част от оборудването на инспекторите, които извършват проверки на терен. Те ще документират целия процес и ще оставят обективен запис както за поведението на проверяваните, така и за действията на самите служители.

Иначе казано - при спор кой какво е казал, какво е имало на строежа и как точно е протекла проверката вече ще има и трети свидетел. И той няма да разчита на паметта си.

Според Столичната община камерите трябва да повишат прозрачността, да защитават едновременно гражданите и инспекторите и да гарантират пълна проследимост на извършения контрол.

„Биг Брадър“ ще гледа там, където рискът е най-голям

Заедно с камерите се въвежда и нова методология за проверките. Тя създава единен стандарт и въвежда риск-базиран подход при избора и контрола на строителните обекти.

Това означава, че проверките няма да бъдат насочвани единствено по сигнал или по рутинен график, а по-сериозно внимание ще получават местата, при които вероятността от нарушения и замърсяване е по-голяма.

Сред основните цели остава ограничаването на запрашаването на улиците и въздуха около строежите, както и предотвратяването на други нарушения, свързани със замърсяването на градската среда.

Над 1100 акта само за половин година

Новият модел идва след най-активното шестмесечие в контролната дейност на Столичния инспекторат досега.

От началото на 2026 г. до края на юни са извършени 3291 проверки на строителни обекти. При установените нарушения са съставени 1119 акта.

Сега общината очаква комбинацията от повече проверки, боди камери и новия начин за оценяване на риска да засили превенцията. А за строителните обекти посланието е сравнително ясно - когато инспекторът пристигне, проверката вече не само започва, а и се записва.