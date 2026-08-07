Нещо страшно става до часове. Невиждана жега у нас

Нещо страшно става в събота, 8 август. Жегата ще е адска, предупреди Националният институт по метеорология и хидрология.

НИМХ обяви предупреждение от втора степен за опасно високи температури - оранжев код, за утре, на по-голямата част от територията на страната. Максималните температури ще достигнат 35°-37°.

Единствено за областите София-град, София-област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас важи жълт предупредителен код.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33° и 38°, за София – около 33°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.