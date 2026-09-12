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Данъчните облякоха униформи

Данъчните облякоха униформи

Инспекторите на Националната агенция за приходите, които проверяват търговски обекти, вече са облечени с дрехи, носещи означенията на НАП - сини блузи...

06 август | 19:00
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