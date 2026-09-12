Биг Брадър влиза по строежите в София
Инспекторите вече ще проверяват с боди камери, а целият контрол на терен ще остава на запис
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Инспекторите вече ще проверяват с боди камери, а целият контрол на терен ще остава на запис
Столицата е поръчала поверителен одит, а над 20 ресторанта са посетени при първото проучване на кулинарната сцена
Животните са в добро здравословно състояние
Съвместни гръцко-български екипи извършиха проверки на обекти в селското стопанство и строителството
Тази агресия е недопустима, категоричен е министърът
В рамките на контролната кампания данъчните инспектори са извършили т.нар. „явно наблюдение“
Случаят е от хасковското село Брягово
С няколко часа закъснение от първоначалния график и временно спиране на конвоя им
Ива Митева определи разделянето на антикорупционния орган като „нескопосано“
Служителите на РЗИ-София изнемогват и имат нужда от доброволци
Ще следят прилагането на режимите за освобождаване от ДДС при внос на стоки от трети страни
Двете са признали изцяло извършването на престъпната дейност
Съпруг и съпруга се страхували, че ще ги вкарат във форма на робство
Има подобрение в качеството на предлагания на българския пазар зехтин, казват от БАБХ
Служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград ще проведат засилени проверки в навечерието на Великден за нерегламентирана п...
Тревожна тенденция на увеличаване на работниците без трудови договори има в Пиринския край. Това разкри шефът на дирекция „Инспекция по труда" в Благо...
При най-малко съмнение за нередности, искам да ме сигнализирате, каза Борисов на министрите Премиерът Бойко Борисов разпореди инспекторатите в минист...
Четиримата инспектори от ДАИ-Хасково, които бяха обвинени за подкупи, бяха пуснати от ареста срещу парична гаранция. Това реши окръжната прокуратура в...
Инспекторите на Националната агенция за приходите, които проверяват търговски обекти, вече са облечени с дрехи, носещи означенията на НАП - сини блузи...
Инспектори към Областната дирекция по безопасност на храните, град Бургас съвместно с Регионалната здравна инспекция извършиха незабавна проверка на д...