Шок! Български инспектори шетат из Гърция

Български инспектори по труда участваха в проверки на гръцка територия

за спазване на европейското законодателство по осигуровки на работниците, предаде БНР.

Съвместни гръцко-български екипи извършиха проверки на обекти в селското стопанство и строителството, съобщават от министерството по труда. Инициативата е част от програмата на европейския орган по труда и защита на работниците.

Екипите посетиха обекти за гроздобер, опаковка на стоки и в строителството,

като проверяваха договорите и осигурителния статус на работещите. На проверка на документацията бяха подложени работодатели, които съгласно европейското законодателство са задължени да декларират трудовите договори на работещите във фирмите.

При инспекцията само за два дни от съвместния екип на български и гръцки инспектори

бяха открити 25 нарушители, които работят без договор.

Сред тях и един българин.

На работодателите беше наложена парична санкция - 10 500 евро за всеки работник без социална осигуровка.

Гръцката страна благодари на българските инспектори за участието в проверките, награди ги за отлична работа и съвместните инспекции ще продължат, съобщават от гръцкото министерство по труда.

