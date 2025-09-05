Общество

Гуцанов проговори за нападнатите с брадва инспектори

Тази агресия е недопустима, категоричен е министърът

Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани.

Това заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод информацията, че екип на Инспекцията по труда е нападнат с брадва при проверка на заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори.

 

„За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички“, каза министърът, предаде bTV. 

В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.

„Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега“, категоричен е министър Гуцанов.

 

