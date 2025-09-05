В два града у нас е страшно. Има ранени и жертва

Два нови инцидента в страната.

80-годишен шофьор помете и уби жена на пешеходна пътека в Габрово. Жертвата е на 72 години.

Инцидентът станал в близост до жп гарата - в района на кръгово кръстовище. Участъкът е затворен, предава NOVA

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. По случая се води разследване.

Междувременно от полицията в Радомир съобщиха, че мъж на 66 години е блъснал две деца на 11 и 12 години на пешеходна пътека, предава Bulgaria ON AIR. Инцидентът е станал на 4 септември на ул. "Р. Даскалов".

12-годишното момиче е без сериозни наранявания, а 11-годишното е откарано в болница в София с мозъчно сътресение. Детето е без опасност за живота.

Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, а резултатите му са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com