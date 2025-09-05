Лоша новина за полицай Кожухаров

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе. То ще бъде квалифицирано в нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха за bTV от прокуратурата.
Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават от телевизията.
Трима от тях са на 19 години, а един - на 15.
До побоя вчера се е стигнало след забележка към младежите, че шофират с висока скорост.
Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com