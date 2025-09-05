Лоша новина за полицай Кожухаров

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе. То ще бъде квалифицирано в нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха за bTV от прокуратурата.

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават от телевизията.

Трима от тях са на 19 години, а един - на 15.

До побоя вчера се е стигнало след забележка към младежите, че шофират с висока скорост.

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.

