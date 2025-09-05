Общество

Лоша новина за полицай Кожухаров

Какво е състоянието му?

05 сеп 25 | 12:22
13690
Агенция Стандарт

Прокуратурата ще повдигне обвинения на четиримата задържани за побоя над директора на полицията в Русе. То ще бъде квалифицирано в нанасяне на тежка телесна повреда, съобщиха за bTV от прокуратурата.

 

Кметът на Русе с разкрития за биячите на топ полицая Кожухаров
05 септември | 11:22
8760

Причината е, че състоянието на полицейския шеф се е влошило, съобщават от телевизията.

Трима от тях са на 19 години, а един - на 15.

До побоя вчера се е стигнало след забележка към младежите, че шофират с висока скорост.

Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болницата в Русе, без опасност е за живота.

 

Борисов с изненадващ коментар за пребития шеф на полицията в Русе
05 септември | 9:57
10070

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
коко
преди 28 минути

Без опасност за живота, тежка телесна повреда. При жената в слъчев бряг ( да почива в мир), средна телесна повреда.

Откажи