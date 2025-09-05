Общество

Кметът на Русе с разкрития за биячите на топ полицая Кожухаров

Много добре са знаели кого нападат

05 сеп 25 | 11:22
1860
Мира Иванова

Биячите, нападнали директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров пред очите на съпругата, детето му и негов приятел, са знаели кой стои насреща им. Той самият се е легитимирал пред тях, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

 

Нови подробности за побоя над топ полицая Николай Кожухаров
05 септември | 7:47
7100

Ст. комисар Кожухаров е разпознаваема фигура. Това е един от ръководителите на държавните ведомства.

Пълнолетните лица според мен го познават. Отделно след това е имало и размяна на реплики, прераснали първо във вербална, после и във физическа агресия. Според мен са знаели много добре с кого говорят, посочи кметът на Русе Пенчо Милков пред Би Ти Ви.

 

Маските паднаха! Елфите на Мирчев ликуват, че топ полицай е пребит
04 септември | 22:10
6820

В района има камери и полицията вече е гледала записите. Кметът Пенчо Милков не ги е виждал, но на тях се чувала забележката, направена от приятеля на Кожухаров. На записите се чувало как единият от биячите – сервитьор в заведение близо до мястото на побоя, казва, че не го интересува кого налага.

 

Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров!
04 септември | 16:59
2740

Самата улица, на която са дрифтили, е малка и тясна. Наскоро е правен ремонт и според кмета е възможно именно затова да ги е привлякла. Кметът посочи, че досега не е имало сигнали за дрифтове там, нито въобще по големите булеварди.

 

Борисов с изненадващ коментар за пребития шеф на полицията в Русе
05 септември | 9:57
6590

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
123
преди 25 минути

Тоя пък нищо ново не каза.Чии ли Всичка са, за да ги крият толкова старателно.Вероятно такат преговори за дебели пачки….

Откажи