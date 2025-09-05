Кметът на Русе с разкрития за биячите на топ полицая Кожухаров

Биячите, нападнали директора на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров пред очите на съпругата, детето му и негов приятел, са знаели кой стои насреща им. Той самият се е легитимирал пред тях, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Ст. комисар Кожухаров е разпознаваема фигура. Това е един от ръководителите на държавните ведомства.

Пълнолетните лица според мен го познават. Отделно след това е имало и размяна на реплики, прераснали първо във вербална, после и във физическа агресия. Според мен са знаели много добре с кого говорят, посочи кметът на Русе Пенчо Милков пред Би Ти Ви.

В района има камери и полицията вече е гледала записите. Кметът Пенчо Милков не ги е виждал, но на тях се чувала забележката, направена от приятеля на Кожухаров. На записите се чувало как единият от биячите – сервитьор в заведение близо до мястото на побоя, казва, че не го интересува кого налага.

Самата улица, на която са дрифтили, е малка и тясна. Наскоро е правен ремонт и според кмета е възможно именно затова да ги е привлякла. Кметът посочи, че досега не е имало сигнали за дрифтове там, нито въобще по големите булеварди.

