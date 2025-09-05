Борисов с изненадващ коментар за пребития шеф на полицията в Русе

Битов инцидент! Това може да се случи на всеки. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира случая от Русе, в който младежи пребиха брутално шефа на полицията в областта старши комисар Николай Кожухаров.

По повод коментара на Радев, че "този разпад на държавността трябва да спре", Борисов се ядоса: "Радев десет години еднолично управлява държавата с назначени от него правителства, а говори сякаш идва от вчера!"

"Вече толкова много се изказаха по случая, не че ми се изказва и на мен. Битов инцидент. Може да се случи на всеки. Всеки родител, когато децата му са там, жена му, и види бясно караща кола, ще направи забележка", коментира още Бойко Борисов пред журналисти в НС.

„Проблемът в случая не е, че е набит или контузен директор. Проблемът е, че едни граждани за да предпазят семействата си правят забележки на самозабравили се младежи. Родителите на тези деца, които са ги качили на тази кола и са я дали, какво правят - давам възможност да ме атакувате пак за семейството. Лесно е да обвиниш държавата", каза лидерът на ГЕРБ.

Той подчерта ролята на възпитанието и семейството.

Деца се катерят по кранове да си правят селфи. Да сложим по един полицай на всеки кран ли? Къде са родителите на тия деца в 9 часа вечерта“, попита той.

„Вместо да кажат: „Чичо, извинявай“, те слизат и го бият. Вместо да политиканстват, да дадем пример. Отворете „Тик-Ток“ и вижте МЕЧ, „Възраждане“ и „Величие“ – мачкаме, убиваме. Щом президентът за всяко нещо ходи да обяснява как се е сринала държавата - през тези 2 години и половина като президент, премиер и върховен главнокомандващ, какво направи за Плевен и за водата“, изригна Борисов.

Той коментира и изцепката на BG Elves за пребития шеф на полицията в Русе:

„Не съм го чел, но ако се доверя на вашите думи, не знам дали да се доверя. Когато става въпрос за ПП ДБ те могат да нарушават закона, да арестуват политически, да влизат в доклади за политическо насилие и незаконни арести. Могат да призовават, да бият, да окървавяват“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ коментира и изказването си, че му се ходи на протести.

„Да дойде Кирил Петков да ме покани. Искам и аз да протестирам, но не на техните протести“, отсече той.

„Мога да омета пода с тях. Когато е трябвало да се бия, съм се бил в залите. Сега съм политик и искам да направя нещо за държавата“, каза още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че първо трябва да се направят консултации за десен кандидат за президент и след това дясната общност да се произнесе. „Сигурен съм, че в средите им има много мислещи и опитни политици, които ще са съгласни с това, ако искат да имаме успех“, заключи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че би бил много щастлив, ако задържаният кмет на Варна Благомир Коцев бъде освободен.

„Осъждам действията на КОНПИ и това, което се случи във Варна. Ако имах и малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста. Бих бил много щастлив, ако той бъде освободен“, завърши Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com