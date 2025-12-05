Желязков изненада! България е с два пъти по-висок растеж от Европа

България отбелязва икономически резултати, каквито не е виждала от години, заяви премиерът Росен Желязков в парламента по време на блицконтрола. Той подчерта, че страната ни е с два пъти по-висок растеж от средния за Европа и може да завърши годината като втора по растеж на целия континент, което според него е доказателство за правилната посока на българската икономическа политика.

Премиерът бе попитан от Богдан Богданов от ПП-ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради „лошата икономическа политика, лошия бюджет и протестите“. Желязков отговори, че Конституцията ясно определя хипотезата за оставка, като тя е възможна при вот на недоверие от Народното събрание.

Той припомни, че бюджетът е приет през март и още през същата година икономиката е заработила с впечатляващи темпове. „Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж“, заяви премиерът.

Макроикономическата прогноза за следващата година също показва силен Брутен вътрешен продукт и траен спад на безработицата, подчерта той. По Плана за възстановяване и устойчивост само през тази година в българската икономика се инвестират рекордни около 5 млрд. лв., като голяма част от средствата вече са вложени. „В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнение между правителства“, допълни Желязков.

Премиерът отчете и 9 млрд. лв. повече събираемост на приходните агенции спрямо 2024 г., като определи резултата като масово „изсветляване на бизнеса“. По думите му и преките чуждестранни инвестиции ще бъдат по-високи от предходните години.

