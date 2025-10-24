Спешно! Желязков свиква министри заради кризата с Лукойл

Премиерът Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу Роснефт и Лукойл. На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация. Това съобщиха рано тази сутрин от пресслужбата на кабинета.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com