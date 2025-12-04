Митов: МВР предотврати хаос и пази реда, въпреки провокациите и вандалските щети

С твърд и недвусмислен тон министърът на вътрешните работи Даниел Митов защити в парламента действията на МВР по време на масовия протест на 1 декември. Той опроверга спекулациите, изясни фактите и подчерта, че полицията е реагирала професионално на опитите за провокации и насилие. В думите му се открои едно ключово послание: МВР не допуска хаос и не се поддава на политическа употреба.

Няма съгласувано шествие и МВР действа отговорно от първата минута

„Не е било предвидено шествие на протеста на 1 декември, а охраната е била разположена в 16:00 ч., като е установено, че контейнерите за смет са били непочистени. Определени бяха и 125 служители в резерв при промяна на оперативната обстановка.“ С тези думи министър Митов постави рамката на разговора: експертно планиране, навременно разполагане на сили и реален анализ на рисковете. Той напомни, че протестът е бил съгласуван само за статично провеждане от 18 до 22 ч., а не за шествие.

Изслушването е поискано от Ивайло Мирчев и депутати от ПП-ДБ, но Митов ясно показа, че МВР има единствена задача: да пази обществения ред, независимо кой задава политически въпроси.

Провокатори, непълнолетни с опасни предмети и политически призиви за несъгласувано шествие

Министърът съобщи конкретни факти: още на КПП-тата са били открити 6 димки у едно лице. При проверки на 15 и 17 годишни момчета са намерени бомбички, бокс и маски.

Митов подчерта, че МВР е извикало родителите им, за да ги изведе безопасно от протеста. Това действие ясно показва, че полицията не е била срещу гражданите, а срещу провокациите и рисковете.

В изявлението му прозвуча и категоричен укор към бившия лидер на ПП-ДБ, който е призовал за шествие до централите на ДПС-Ново начало и ГЕРБ, въпреки че такова шествие не е съгласувано. Митов уточни, че подобен призив е можел да създаде реална опасност от ескалация.

Съобщено беше и за вандализма: полицейски автомобил е потрошен по най вандалски начин, а други полицейски коли са надраскани. Това не са инциденти, подминавани с лека ръка.

Предотвратени палежи, овладени безредици и категорично отсъствие на физическа сила от страна на МВР

Митов съобщи, че полицията е предотвратила опит за запалване и създаване на безредици около Датското посолство. Запалени са множество контейнери, като пожарната е изгасила над 40 от тях. Локациите са по бул. Дондуков и улица Кракра.

Тук министърът беше пределно ясен: МВР не е използвало физическа сила срещу протестиращи граждани. Използван е единствено лютив спрей, когато се е наложило разпръскване на агресивни групи.

„След всички събития от вечерта няма нито едно пострадало лице в резултат на охраната на протеста от страната на МВР. Пострадали са трима служители на СДВР, като един от тях е в болница“, заяви той.

Това е ключов момент: протестиращите са запазени живи и здрави, докато полицаите са поели ударите.

75 задържани, опасни предмети и активни разследвания

В резултат на протеста са задържани 75 души, от които 23 са добре познати на МВР. Иззети са газов пистолет, димки, пиратки, бомбички и бокс.

Образувани са 16 досъдебни производства, а на 14 от задържаните е повдигнато обвинение за хулиганство. Десет лица са задържани за 72 часа.

Тези данни, посочени от министъра, подчертават, че МВР не просто реагира, а действа системно, документирано и в защита на обществения интерес.

