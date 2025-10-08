Желязков с предупреждение: Има опити за дестабилизация

Премиерът Росен Желязков предупреди за целенасочени действия за дестабилизиране на политическата среда.

В началото на редовното заседание на Министерския съвет той призова министрите да запазят професионализъм и да не се поддават на провокации. По думите му кабинетът вече е доказал, че може да реагира адекватно при всяка кризисна ситуация.

Призив за устойчивост и колективен дух

„В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност“, заяви министър-председателят. Той подчерта, че правителството трябва да остане обединено и отговорно: „Призовавам министрите да не се поддават на колективни и личностни провокации, а да вършат своята работа професионално и отговорно.“

Желязков изтъкна, че кабинетът демонстрира завиден колективен дух, коалиционна култура и последователност в изпълнението на целите от правителствената програма. „Показателни за това са реакциите, които правилно, вярно и навреме се адресират при всяка една ситуация от обществен или природен аспект“, допълни премиерът.

Съболезнования и политическа зрялост

Министър-председателят изрази съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на „Гранична полиция“, загинал при наводнението в Елените, и пожела кураж на неговите колеги.

По думите му „наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдавани“, защото кабинетът е навлязъл в своята политическа зрялост. „Това още веднъж показва, че редовен кабинет с ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите“, заключи Росен Желязков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com