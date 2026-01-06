Делян Добрев се произнесе за Мадуро: Тръмп освободи Венецуела

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев приветства действията на САЩ във Венецуела.

С безпрецедентна операция беше отвлечен и откаран с белезници пред съда в Ню Йорк венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, обвинени в наркотрафик.

Акцията раздели световната общност в реакциите, на много места се проведоха протести, а случилото се влезе и в дневния ред на Съвета за сигурност на ООН, където го заклеймиха Китай и Русия.

Добрев започва коментара си във Фейсбук с констатацията, че у нас "всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуела".

Той обаче посочва, че категорично подкрепя операцията по ареста на Мадуро в спалнята му в Каракас, тъй като той е диктатор, и прави заключението, че президентът Доналд Тръмп по този начин е освободил Венецуела от един диктатор.

"Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация...", посочва аргументите, заради които подкрепя ареста на венецуелския президент от спецчастите на САЩ.

"Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията. Тръмп освободи Венецуела!", възкликва Делян Добрев. По думите му инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите и ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване.

"Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната. Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ!", реагира емоционално Добрев.

И напомня: "Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!", като не посочва поименно кои са те, според него.

