Радев обяви кога дава първия мандат

Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставянен на правителство на първата по численост парламентарна група, но както знаете партиите още са в почивка.

Това заяви президентът Румен Радев след ритуала по освещаване на бойните знамена и знамената светини навръх Богоявление.

И добави: "Както и вие следяхте консултациите, партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-ото Народно събрание, но поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес.

И аз силно се надявам този ангажимент да бъде спазен, защото само след поредни седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете. Възможно е да стане със 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но задължително ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес. Ще ви уведомим веднага след като взема решение."

Президентът призовава за масово гласуване, "за да се снижи по минимум корпоративния, купеният, принудителният вот".

В отговор на журналистически въпрос президентът заяви:

"Ние отчетът го даваме всеки ден. С г-жа Йотова не сме избрали да обединяваме партиите, а гражданите срещу всеки опит правата им да бъдат нарушавани. Въпреки всички критики, че разединявам българската нация, категоричната подкрепа на вторите президентски избори доказва, че хората имат друго мнение".

И добави: "Президентска партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-важно е къде са старите партии, които оставиха държавата без бюджет".

Държавният глава коментира и международната ситуация.

"Свидетели сме, че управляващите положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните появи и правомощия на президентската институция, като започнем от срещата на върха на НАТО през сесията на Общото събрание на ООН и други формати, но сега странно при такава голяма активност и желание да изразяват външната политика, странно мълчание. И всъщност правителството, което по конституция ръководи и осъществява външната политика, не сме нито да я формулира, нито да я заяви", заяви Радев и продължи:

"Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правопорядък, който познаваме до момента. И се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна, заедно със сигурност, включително България. Ние сме свидетели на правото на силата и това носи рискове. Това означава да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности и силата и стратегическата тежест на съюзите, в които съществуваме".

"Честито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни!", пожела президентът.



