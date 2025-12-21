Смъртта на българин в миграционен център в САЩ – София чака отговори

Съдбата на българския гражданин Ненко Ганчев, починал след задържане в център за нелегални мигранти в САЩ, остава неясна и е предмет на предстоящо разследване от американските власти. Българската страна работи с официална информация и очаква резултатите, за да стане ясно какви са причините за смъртта. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ.

Разследването за смъртта на Ненко Ганчев

По думите на Георгиев има увереност в действията на американските институции и в това, че проверката ще даде отговори. Той подчерта, че всеки гражданин е длъжен да спазва миграционните правила на държавата, в която пребивава, и уточни, че по налична информация това не е било първото задържане на Ганчев в подобен център. Външният министър изрази надежда да бъде изяснено от какво точно е починал българинът в САЩ.

Позицията на България за руските активи и Украйна

Георгиев коментира и темата за замразените руски активи, като заяви, че България никога не се е въздържала и е гласувала „за“ дългосрочното, а впоследствие и безсрочното им замразяване. Той обясни, че страната ни се е присъединила към декларация на Италия, Белгия и Малта, според която евентуално разходване на тези средства трябва да става единствено по европейските правила. Министърът призова да не се спекулира с информацията по темата и допълни, че България остава съпричастна към Украйна, като параметрите на финансовата помощ тепърва ще се уточняват.

Радев, протестите и политическата обстановка

Външният министър в оставка заяви още, че президентът Румен Радев има различна визия за външната политика на страната и често излиза с позиции, които са в разрез с официалната линия. Според Георгиев, ако Радев навлезе директно на политическия терен, това би могло да доведе до промяна на геостратегическата ориентация на България. По отношение на протестите той коментира, че на площадите се виждат добре познати партийни лица, но без ясни заявки за реална политика от младите хора.

Работа на правителството до изборите

Георг Георгиев беше категоричен, че правителството ще продължи да изпълнява функциите си до провеждането на избори. Той подчерта, че Конституцията не прави разлика между редовен кабинет и кабинет в оставка и че правомощията на изпълнителната власт не са ограничени. По думите му държавата не може да бъде оставена „на пауза“ заради политически събития и работата на институциите ще продължи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com