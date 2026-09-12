Президентската битка се разгаря, ГЕРБ крие своя ход
Георг Георгиев заяви, че решението ще бъде автономно и няма срок, който да притиска партията
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Георг Георгиев заяви, че решението ще бъде автономно и няма срок, който да притиска партията
Декларираната мисия се провали още в началото
България има интерес и потенциал да бъде видим фактор по отношения на мирния процес в най-големите глобални кризи, каза министърът
Наши фирми ще участват във възстановяването на ивицата Газа
Премиерът и външният министър поздравиха Николай Младенов
Георг Георгиев с коментар и по външнополитическите спорове
Той е под ръководството на настоящата администрация на президента Доналд Тръмп
България остава твърдо зад Украйна и подкрепя европейската интеграция
Външният министър обяви, че България е готова да използва дипломатическия инструментариум за защита на свободното движение
"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните на...
Министър награди Лазара Причкапова за най-доброто есе
Официална информация от външния министър
На дебат в Съвета за сигурност на ООН външният министър Георг Георгиев подчерта рисковете и нуждата от международни правила
Обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион
Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична, каза премиерът
Това е основен външнополитически приоритет на правителството
Георг Георгиев изрази солидарност с Полша
Външният ни министър Георг Георгиев гостува на колегата си Дейвид Лами
Подкрепяме и ще подкрепяме РСМ за интеграция, декларира обаче Георг Георгиев
Още 59 граждани на други държави бяха евакуирани