Голяма награда за внучката на легендарен кмет

Едно събитие в Министерството на външните работи неочаквано предизвика интереса на медиите.

То бе свързано с пускането на пощенска марка, посветена на 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации (ООН).

По време на церемонията външният министър Георги Георгиев връчи наградите на финалистите в националния студентски конкурс за есе на тема: „България в ООН: гласът на малките и средните държави в световната политика“.

Голямата награда взе внучката на легендарен кмет, който по времето на комунизма бе особено близък с Тодор Живков – Лазар Причкапов.

Днес Лазара Причкапова е студентката от специалност „Право“ в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Университетът бе основан преди 50 години, когато дядо й беше един от първите хора в града и помогна за неговото построяване.

Причкапов е на 85 години и животът му продължава да преминава от “Осанна” до “Разпни го”. Мненията за него са възможно в най-широк диапазон – от “Сянка от тоталитарното минало” до “Строителят на днешния Благоевград”.

Висша номенклатура на БКП, два пъти печелил кметските избори като независим кандидат. Но и най-големите му критици няма как да отрекат – неговото управление коренно промени Благоевград още през 80-те години на миналия век - Американският и Югозападният университети станаха притегателни за младите хора. Днес там учи и внучката му, която очевидно тръгва по неговия път.

