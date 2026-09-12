Всичко за Есе

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СДС брои 25 години в есе

СДС брои 25 години в есе

Утре в централата на СДС в Бургас ще бъде даден стартът на конкурса за есе "СДС - 25 години по сините стъпки. Демократичната промяна и дясната перспек...

21 август | 20:25
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Да не предаваме Апостола

Да не предаваме Апостола

Дванадесетокласничката Аделина Велева спечели честта да прочете есето си за Васил Левски на панихидата по повод 142 г. от гибелта на Апостола. Творбат...

01 март | 9:05
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