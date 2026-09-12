Голяма награда за внучката на легендарен кмет
Министър награди Лазара Причкапова за най-доброто есе
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Министър награди Лазара Причкапова за най-доброто есе
Над 50 000 дванайсетокласници в цялата страна полагат днес държавен зрелостен изпит
Учениците предпочитат да анализират текстовете на Азис, отколкото произведенията на Вазов
Творбата е открита в кутия за обувки
Програмна статия на унгарския премиер разтърси Европа
Как писането на есе стана равно на изтъркване на талончета
Eдин преподавател и двама ученици на възраст от 15 до 18 г. ще имат шанса да заминат на международен космически лагер това лято в САЩ. Той ще се прове...
Десет младежи бяха отличени в конкурса за есе „Образование и гражданска активност – ключ към успеха на България", организиран от Движение България на...
Гимназисти от Разград ще пишат есе за правата на хората. Учениците от всички средни училища в Лудогорието ще се състезават в конкурс по творческо...
18-годишният Тодор, който почина след скандал на пътя във Враца, беше награден посмъртно в конкурс за есе, предаде tribali.info. Темата, по която е пи...
Второкласниците трябва да могат да отличават кирилица от латиница Децата във втори клас ще се учат да различават кирилица от латиница. Те ще трябва с...
Евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев обяви конкурс за есета на тема "Искам да живея в родния си град, защото ...", посветен на Европейския ден на...
Утре в централата на СДС в Бургас ще бъде даден стартът на конкурса за есе "СДС - 25 години по сините стъпки. Демократичната промяна и дясната перспек...
Четирима ръководители на дипломатически мисии аплодираха победителите в конкурса за написване на есе или създаване на мултимедиен проект по темата „Зн...
Конкурс „Учителят, който ме вдъхновява" организират в Перник. Инициативата е на Консултативния съвет за младежка политика и се провежда за трета поред...
Окръжният съд в Разград обяви победителите в конкурса за творческо писане Гимназисти от Разград и Кубрат взеха наградите за творческо писане в конкур...
Дванадесетокласничката Августина Иванова от СОУ " Св. св. Кирил и Методий" - Крупник спечели първото място в конкурса „Цветна олимпиада". Есе на тема:...
Магистратите насърчават гимназистите да разсъждаават за справедливостта и отговорността в правото общество Конкурс за ученическо есе,насочеено към пр...
Дванадесетокласничката Аделина Велева спечели честта да прочете есето си за Васил Левски на панихидата по повод 142 г. от гибелта на Апостола. Творбат...
Министърът на вътрешните работи доц. д-р Веселин Вучков ще бъде гост на награждаването на обявения от народния представител от ГЕРБ Даниела Савеклиева...