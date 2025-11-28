„Концерт на доброто“ ще открие юбилейната „Елха на доброто“ в подкрепа на децата и човешките каузи

Инициативата „Елха на доброто“ започва своя десети юбилеен декември в Областна администрация Бургас. Традицията, която всяка година обединява стотици хора в подкрепа на деца и семейства в риск, тази зима ще бъде подкрепена с Коледен концерт на доброто.

Концертът се организира по идея на областния управител Владимир Крумов, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с подкрепата на Oбластния координационен механизъм за деинституализация на деца и Община Бургас. Той ще се състои на 3 декември 2025 г. от 18:30 ч. в зала ет. 2 на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ №1. На сцената ще се представят Детски хор „Милка Стоева“, ученици от НУМСИ „Проф. д-р Панчо Владигеров“, балетна школа „Сияние“, ученици от клуб “Православни традиции и празници“ ктм ЦПЛР – Бургас и Неделното училище към храм „Св. Иван Рилски“ - Бургас. Изненада за гостите са подготвили и децата от II б група на ДГ „Х. Кристиан Андерсен“.

„Елхата на доброто е пример за приемственост, една традиция, започната преди почти десетилетие и съхранена от всички, които са ръководили институцията. Тази година решихме да я споделим с децата, защото те най-чисто разбират смисъла на доброто. Ние им показваме пътя, но често те са хората, които ни връщат към него.“- каза областният управител Владимир Крумов.

Концертът на доброто се присъединява и към усилията на хиляди благородни хора да помогнат на Наско от Бургас в битката му с тежко заболяване. По време на събитието в сградата на Областна администрация ще бъдe поставенa кутия за дарения за лечението на младия баща.

Дарения за инициативата „Елха на доброто“ - нови дрехи, обувки, играчки, лакомства, бебешки консумативи и хранителни продукти, ще се приемат от 3 до 18 декември, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч., под коледната елха във фоайето на Областна администрация Бургас. За по-лесното разпределение организаторите молят пакетите да съдържат опис и посочени възраст и пол на децата, за които са предназначени.

През годините „Елхата на доброто“ се утвърди като традиция, която обединява. И тази година инициативата продължава, над 200 деца в приемни семейства и деца в риск от изоставяне в област Бургас ще получат своите подаръци на 22 декември, малко преди празниците. Заедно можем да подарим истинска Коледа на най-малките и да покажем пътя на доброто.

