“Заедно в изкуството“ - ръченица по Петко Стайнов събра млади таланти

Във вчерашният ден, като част от Музикални празници Петко Стайнов 2025, се проведе творческата работилница „Заедно в изкуството“ с участието на възпитаници от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.

Младите творци представиха вдъхновяваща танцова ръченица по музика на Петко Стайнов, която зарадва присъстващите със своята оригиналност.

Събитията продължават до 1 декември.

Пълна програма можете да откриете тук: https://www.kazanlak.bg/muzikata-ozhivyava-v-predstoyashtite-praznitsi-petko-staynov-2025-v-kazanlak





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com