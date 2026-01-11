Защо монголци отидоха в Симитли? Кукерите и Цам

Симитли все повече се превръща в лидер на кукерските фестивали, а тази година посрещна не само гости от съседните страни, но и монголска делегация, водена от Великия държавен Хурал на Монголия Ценд Сандаг-Очир. Заедно с кмета Апостолов и народните представители Стефан Апостолов и Росица Кирова, те наблюдаваха грандиозното шоу на стадион „Септември“ и се запознаха с българските обичаи и традиции.

В Монголия има сходен обичай, наречен Цам (Tsam), който също включва маскирани танци за прогонване на зли духове. Подобно на кукерите, участниците в него носят големи, често застрашителни маски, изобразяващи божества, демони или животни (елени и биволи).

Основният смисъл на Цам е унищожаването на злото, натрупано през изминалата година, и осигуряването на благоденствие и здраве за общността.

Макар да няма чанове като българските, танцът е придружен от религиозна музика и песнопения. Но

докато кукерството е с езически корени, Цам е свързан с тибетския будизъм, но включва и елементи от древния монголски шаманизъм. Провежда се по време на будистката Нова година (Цаган Сар).

