Созопол ви кани на незабравим Никулден и Празник на О-солената риба

Созопол отново се подготвя да посрещне един от най-светлите и обичани празници – Никулден, денят на рибарите, моряците и всички, които носят морето в сърцето си. Тази година празничният уикенд ще бъде още по-специален, защото ще продължи с петото издание на емблематичния Празник на О-солената риба.

На 6 и 7 декември 2025 г. градът ще се изпълни с морски традиции, рибарски мрежи, аромати от Черноморието и много емоции.

6 декември – Никулден

Празничната програма започва рано сутринта с литургия в храм „Св. Георги“, а след това целият град се включва в едно от най-вълнуващите събития – литийното шествие към пристанището и традиционното хвърляне на венци в морето в памет на загиналите моряци и рибари.

Паралелно с ритуалите гостите могат да се потопят в духа на стария Созопол чрез фотоизложбата „Старите албуми“, както и да зарадват малчуганите с арт-работилницата „Морски вълшебства“.

В 12:30 ч. на площад „Кулата“ целият град ще ухае на морска паеля. Николай Тодоров – Ник, първият българин, класирал се в Топ 10 на Световното първенство по паеля във Валенсия, ще приготви своята впечатляваща „Паеля с черноморски риби“ в гигантска тава – специално за жителите и гостите на Созопол.

Денят продължава с богата музикална програма, концерти на местни групи и любими изпълнители, които ще внесат празничен дух и добро настроение.

7 декември – Празник на О-солената риба

В неделя центърът на града се превръща в сцена на вкусове, традиции и майсторство. Петото издание на празника обещава да бъде най-атрактивното досега.

Местни рибари и пазители на морските рецепти ще демонстрират уменията си в конкурс за най-добра осолена риба в четири категории: веяна риба, солена или маринована риба, рибни консерви и тарама хайвер.

Гостите ще могат да дегустират традиционни рибни деликатеси и да станат част от кулинарното шоу и майсторския клас на шеф Борис Петров, посветен на „О-солената памет на морето“.

Арт-базарът „Морско вдъхновение“ ще добави колорит с изделията на местни творци, а кулминацията на празника ще бъде концертът на любимата Тони Димитрова.

Созопол ви очаква с морски традиции, музика, вкусни изкушения и много настроение!

Повече за Празника на О-солената риба може да видите тук: https://fb.me/e/9u5MUBp43



А програмата за Никулден по часове и пълната декемврийска програма на Община Созопол може да разгледате тук: https://fb.me/e/6GjbNBfEq

