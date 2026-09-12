Защо монголци отидоха в Симитли? Кукерите и Цам
Градът се превръща в лидер на фестивала за прогонване на злите духове
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Градът се превръща в лидер на фестивала за прогонване на злите духове
Имаме желание и самочувствие, така нещата се случват, каза кметът на Симитли
Управникът на Симитли вкара 13 гола
Втори ден бизнесменът и градоначалникът се обвиняват взаимно кой е започнал мелето на Нова година
Методи Бачев и сестра му ударили Апостол Апостолов в новогодишната нощ
Апостол Апостолов защитил хора от пиратки, после напръскал танцуващи с шампанско, а местните му налетели
3000 лева глоба трябва да плати кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, за непочистени речни корита. Решението на Административен съд, с което б...
Никога не съм пускал бюлетина за себе си. Ако разчитам на това, не говори добре за мен. Вярвам на моите съграждани, моята партия и отбор са хората в о...
Два бели гълъба бяха пуснати към синевата над Симитли от единствения кандидат за кмет на общината Апостол Апостолов и от 12-годишния Спас Спасов. Малч...
Партии на опашка за градоначалника на Симитли Мисията на Апостол Апостолов е да задържи младите в общината Победата има много бащи, а поражението в...
Над 40 нови храма водят туристи в региона Над 40 нови параклиса и църкви бяха построени в община Симитли само за последните 8 години. Храмовете привл...
Събраните пари на своя рожден ден кметът на община Симитли Апостол Апостолов дарява на Дневен център за деца с увреждания „Слънчев ден" в града. Градо...
Благоевград. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов дари подаръка за рождения си ден от общинска администрация за лечението на 21-годишния Борисла...
Благоевград. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов бе определен за най-добър майстор на руйното червено вино на конкурса в село Полето. Той спече...
Благоевград. Кметът на община Симитли Апостол Апостолов обяви, че ако отборът на „Септември" стигне финал за Купата на АФЛ, ще се картотекира и ще игр...
Благоевград. Седми ден спасители не спират и за минута търсенето на двамата затрупани миньори под земята в рудник "Ораново". 42-годишният Николай Миха...
Симитли. Изборът, независимо до какво е сведен, е избор, личен за всеки. Аз, като кмет на община Симитли, съм категоричен, че работата в рудник „Орано...