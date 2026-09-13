Белоградчик откри новия туристически сезон
С водосвет, гости и празнична програма градът даде старт на активната година
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С водосвет, гости и празнична програма градът даде старт на активната година
Градът се превръща в лидер на фестивала за прогонване на злите духове
Вчера Слави каза, че е редно тя и колегата й Никола Минчев също като Вежди Рашидов да подадат оставки
За Тото може, а за депутатите - не
Възраждане скочи
В листите на ГЕРБ има малко повече допълнително млади хора
Ива Митева определи разделянето на антикорупционния орган като „нескопосано“
Нужно е допитване за 24 май национален празник, каза Росица Кирова
Росица Кирова има пристанище с 11 кораба
Имало план да се прецака гласуването на проекта за НСО
Става въпрос за Росица Кирова
Пусна официално съобщение в сайта на "Има такъв народ"
Престрелка от трибуната на парламента
Северозападът има нужда от смелост, настоятелност и свободни граждани
Росица Кирова подредила листата на ГЕРБ във Видин, носи лична отговорност за всеки
Лидерът на СДС оглавява списъка в 23-и МИР София
И неговата партия не предлага алтернатива, каза бившата координаторка
ВИДИН Име, партия: Росица Кирова, местна коалиция „Единни за промяна" Зоодия, девиз: Кози рог, „Заедно можем всичко". Цели за управление в следващи...