Белоградчик откри новия туристически сезон

В град Белоградчик тържествено бе открит новият туристически сезон със събитие, което събра представители на местната власт, духовенството и гости от страната и чужбина. Официалното начало бе поставено с тържествен водосвет, отслужен от архимандрит Йоаким - протосингел на Видинската митрополия, и отец Рафаил - архиерейски наместник на Белоградчишката духовна околия.

Архимандрит Йоаким прочете поздравителен адрес от името на Видинския митрополит Пахомий: „Цялата красота на заобикалящата ни природа е живо свидетелство за величието на Божието творение. В нея съзираме премъдростта и силата на Твореца, Който е дарил човека със способността да се възхищава, да съзерцава и да пази повереното му. Днес ние си припомняме, че сме призвани като хора да бъдем не просто господари, а добри стопани на Божиите дарове. Отговорността ни е в това да се грижим за тях с любов и благодарност - да ги съхраняваме за поколенията напред, да ги ползваме разумно и да не преставаме да се удивляваме на тяхната красота, възхвалявайки Бога. Нека новият туристически сезон бъде време не само на икономическо и социално оживление, но и на духовно обогатяване - време, в което всеки, стъпил на тази благословена земя, да почувства мир, вдъхновение и благодарност към Бога.“

Сред гостите на откриването бяха Росица Кирова - народен представител в 51-о Народно събрание, Любен Иванов - народен представител в 51-о Народно събрание, Цветан Енчев - народен представител в 51-о Народно събрание, Иван Иванов - областен управител на област Видин, архимандрит Йоаким, отец Рафаил, Горан Савич - консул в Посолството на Сърбия в България, както и Александър Александров - кмет на община Ружинци.

Кметът на Белоградчик Боян Минков подчерта значението на туризма за развитието на града: „Днес е Лазаровден и избрахме този хубав празник, за да открием нашия туристически сезон. Защо е толкова важен този ден? Защото за Белоградчик туризмът е всичко. Разбира се, този акт днес е символичен, защото ние не сме закривали туристическия сезон и Белоградчик е един от малкото туристически градове, който може да се похвали с почти 12-месечен сезон. Всеки, който се занимава с туризъм в нашия град и община, може да го потвърди. Туризмът е приоритет на нашето управление и за нас той наистина е най-важен. Затова съм изключително щастлив да ви видя всички тук заедно, защото ние като ръководство си даваме сметка, че туризмът е всичко за нашия град - той генерира приходи, които след това се връщат при вас. Туризмът дава един различен облик на Белоградчик и от две години, откакто ние поехме ръководството на града, Белоградчик е най-споменаваният град в България. Трябва да се гордеете, че сте родени и че живеете в най-красивото място в Европа!“

В своето изказване Росица Кирова заяви: „В днешния ден празнуваме пролетта и новото начало, в което всички обновени започваме с нови сили да се трудим, защото пролетта е сезонът, в който се събуждат всички, които са почивали в зимния период. Белоградчик обаче не почива. Организирахме много срещи, направихме много програми, с които днес, под една или друга форма за Белоградчик се чува на национално ниво. Аз имам много скромен принос, защото основният двигател на всичко това е вашият кмет. Желая ви хубав празник и успешен туристически сезон! Пожелавам ви той да е непрекъснат, защото тук има дадености. Надяваме се все повече хора да се завръщат тук!“

Любен Иванов също поздрави присъстващите и подчерта, че Белоградчик разполага със изключителни природни дадености, но за развитието на туризма са необходими и инвестиции в инфраструктура, пътища и дългосрочна държавна политика.

Беше прочетен и поздравителен адрес от областния управител Иван Иванов, в който се посочва, че с общи усилия може да се постигне значителен напредък и да се даде силен тласък на социалното и икономическото развитие. В него се отправя призив да се съхраняват историята, традициите и културното наследство, като същевременно се привличат все повече туристи към региона.

Празничната програма започна с изява на мажоретен състав към Детски комплекс - Белоградчик, последвана от изпълнения на деца от вокална група „Звънчета“ и школа по народни танци. С тематични стихотворения, посветени на красотата на Белоградчик, се включиха и членове на литературния клуб „Георги Савчев“ към Народно читалище „Развитие – 1893 г.“, които бяха аплодирани от публиката.

Празничният ден ще завърши с пешеходни турове по новите туристически пътеки около града, които дават възможност на посетителите да се запознаят отблизо с природните и културните забележителности на Белоградчишкия регион.

