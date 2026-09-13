Септември става новият август: Държавата с план
„Това ще промени изцяло начина, по който функционира сезонът“, заяви министърът на туризма
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„Това ще промени изцяло начина, по който функционира сезонът“, заяви министърът на туризма
„Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти“, каза Димитров
Най-належащите отсечки по магистралите се обновяват сега, а Шишков отвори темата за концесии и нови трасета
Йотова се надява на спокоен сезон без нови инциденти
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
С водосвет, гости и празнична програма градът даде старт на активната година
Има огромна разлика в цените при местата за настаняване
Кметът Иван Алексиев коментира, че общината полага усилия за подобряване на инфраструктурата и популяризиране на дестинацията
Вместо ол инклузив, получавали кутии с храна
Павлин Косев настоя зелените коридори да се отворят два дни по-рано заради Великденските празници
Туристическият сезон през това лято е най-добрият от 1990 г. насам. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова. Над 3,1 млн. повече туристи с...
Оправдани ли са надеждите и прогнозите за силен туристически сезон? Какво е реалното положение по морските ни курорти и какви са най-големите проблеми...
Браншовите организации трябва да категоризират хотелите и да контролират бизнеса Сигурността е фактор номер едно, казва Румен Драганов Румен Драгано...
Страната ни остава без ново туристическо лого - това решение взе журито, след като не успя да избере победител от последните останали 7 лога. Нито е...
Сигурност е предимството на българското Черноморие за лято 2016, каза пред журналисти изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев и добави:...
Ръст на ранните записвания от руския и германския пазар отчитат туроператори. "Очакваме ръст на руския пазар с 20-25%. Става дума за около 120 хил. ту...
340 посещения на круизни кораби се очакват край Русе през този туристически сезон по река Дунав. Край Русе вече пристигна първият круизен кораб за нов...
С изложението „За спомен от Видин", открито във фоайето на видинската симфониета, в града бе открит новият туристически сезон. За събитието общината п...
Изграждането на ски лифтове и съоръжения ще се улесни със законодателни промени, подготвяни от Министерството на туризма. Това съобщи министърът на ту...
Шерпите в Непал отказаха да възстановят маршрута за изкачване на връх Еверест, който беше разрушен от предизвиканата от земетресението лавина преди по...