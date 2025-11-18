Лоши новини за зимната ваканция

По-скъпа ски ваканцията тази зима.

Константин Занков, който е главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма, съобщи пред Bulgaria ON AIR, че при хотелите 4 и 5 звезди се очаква покачване от 8-10%.

При семейните хотели няма видима разлика, цените остават същите, отбеляза той.

За ски ваканция трябва да си приготвим бюджета, който сме похарчили миналата година, плюс още 5-10% отгоре.

Има огромна разлика в цените при местата за настаняване, както и в различните курорти, уточни Занков в ефира на "България сутрин".

"Ски ваканцията е за туристи с по-висок бюджет. За уикенд започваме минимум от 500 лв.", подчерта събеседникът.

От думите му стана ясно, че в последните години се наблюдават по-чести почивки за по-кратки периоди. Няма я вече толкова стандартната ски ваканция от 7 дни. Хотелите предлагат атрактивни цени за делник и по-високи за уикенд, обясни Занков.

Той добави, че българските скиори избират основно родните ски курорти, някои посещават Алпите: "Имаме курорти за всеки вкус и всеки джоб".

Занков заяви, че имаме добър старт на зимния сезон. Очакваме повече чужденци, но не само за ски и сноуборд ваканция.

Миналата година сме завършили с малко над 2 млн. туристи, основно от Западна Европа и съседни балкански държави.

"Има още места в хотелите за Коледа и Нова година, има доста атрактивни предложения на пазара. Къщите за гости и по-малки хотели първи се резервираха. Тази година има много търсене за коледната ваканция", коментира експертът.

Масово хотелите се стремят да предложат пакет от три нощувки.

Има хотели, които предлагат много добро обслужване - туристически продукт на световно ниво. Но има и такива, които предлагат посредствено качество на принципа "ден година храни", предупреди Занков.

Той отбеляза, че резервациите за студентския празник на 8 декември вървят добре.

Най-много са записванията за Банско и Боровец, а цените нямат особена разлика спрямо миналата година.

Занков подчерта, че рекламата все повече се измества в социалните мрежи, а държавата не е особено активна там.

Кризата с кадрите продължава и тя не е само в туризма, заключи експертът.

България е атрактивна дестинация откъм цени, но не трябва този фактор да ни бъде основен, изтъкна Занков.

