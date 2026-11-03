Зимна приказка без ски: 8 вълшебни места в Европа, които си заслужава да посетите
От лов на Северното сияние и разходки с елени до нощувки в иглу и срещи с мечки – „Гардиън“ предлага необикновени идеи за снежна ваканция
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От лов на Северното сияние и разходки с елени до нощувки в иглу и срещи с мечки – „Гардиън“ предлага необикновени идеи за снежна ваканция
Има огромна разлика в цените при местата за настаняване
Ситуацията по пътищата се нормализира, но бавно В Община Камено с 2 дни е удължена ученическата ваканция заради снежната покривка, съобщава bTV. Неуч...