Йотова се произнесе за опасността от дрона в Черно море

През цялото време бяхме в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, навреме и изключително адекватно, така че да няма и най-малка опасност за българските граждани. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод инцидентът с дрон, който се разби в Румъния преди дни. Коментарът на държавния глава дойде преди началото на конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море“, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения.

Тя изтъкна, че Министерство на отбраната е било в координация със съответните румънски служби и с украинските власти. "Затова смятам, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да остане единичен инцидент, защото започва и туристическият сезон. Ние сме длъжни и носим голяма отговорност той да премине по възможно най-добрия начин за България и да не съществува никаква опасност за хората и бизнеса по Черноморието", подчерта Йотова.

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