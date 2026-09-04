Септември става новият август: Държавата с план

Туристическият сезон в България да не приключва с края на август. Това е една от целите, по които държавата работи чрез комбинация от повече полети, по-силна реклама и събития извън традиционните летни месеци.

Това заяви министърът на туризма Илин Димитров пред журналисти след среща с представители на туристическия бранш в Несебър. По думите му се предвижда създаването на фонд за свързаност и реклама, който да помогне за привличането на повече чуждестранни туристи.

„Това ще промени изцяло начина, по който функционира сезонът“, заяви Димитров.

Според него въздушният транспорт е решаващ за развитието на туризма. Колкото и средства да бъдат вложени в реклама, тя няма да има желания ефект, ако туристите нямат лесен и удобен начин да стигнат до България.

„Реклама без свързаност, без повече полети, без начин, по който тези туристи могат да дойдат до България, практически е неефективна“, посочи министърът.

Септември може да се окаже новият август

Димитров очаква при подходящо време септември да бъде силен месец за българския туризъм. Сезонът може да продължи и след това, ако по Черноморието бъдат организирани достатъчно събития, които да привличат посетители и извън традиционния летен пик.

Министърът отправи и директен призив към българите да изберат родното Черноморие през септември.

„Много бих искал да посетите Черноморието ни, да бъдете по-активни, да подкрепите българския туризъм, тъй като през септември офертите ще бъдат все по-добри. Времето е хубаво, водата е топла, насладете се на нашия продукт“, каза той.

Краткосрочните наеми влизат в системата

Предстои и промяна, насочена към по-голяма прозрачност в туристическия сектор. Обектите за краткосрочно настаняване ще бъдат включени в системата за туристическа информация.

Целта е всички, които предлагат туристическа услуга и използват една и съща инфраструктура, да бъдат поставени при еднакви правила.

„Вътре в туристическата информационна система ще бъдат вкарани и обектите за краткосрочно настаняване. Вкарвайки тези обекти, в принципа ще бъде една услуга, едни задължения. Не може хотелите да плащат такси, данъци, а краткосрочното настаняване да не плаща. Те ползват една и съща инфраструктура“, обясни Димитров.

Той подчерта, че идеята не е да се води война с краткосрочното настаняване, а този сегмент да бъде регулиран. Така държавата очаква туристическият сектор да стане по-прозрачен, а правилата да важат по-равнопоставено за различните видове места за настаняване.