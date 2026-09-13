“Заедно в изкуството“ - ръченица по Петко Стайнов събра млади таланти
Събитията продължават до 1 декември
Следете всички новини, анализи и коментари за Ръченица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитията продължават до 1 декември
Сдружение „Лудогорие" кани фолклористи от цялата страна да представят танци от различните етнографски области у нас Разград. Най-голямото българско...
Галаконцерт събра хиляди за новия облик на чудото по европроект Народни ритми и твърди жици събудиха Белоградчишките скали вчера. Галаконцерт отбеляз...
Велико Търново. Тайландци и англичани ще научат тайните на българската ръченица, докато изучават и български език. 120 души от 32 националности са се...
Боровец се стяга за голям празник от 20 до 22 юни. Тогава планинският курорт ще бъде домакин на един от най-големите фолклорни фестивали в страната -...
Русе. За три минути, повече от 30 танцьора от клуб по български народни хора "Нашенци" направиха музикална изненада и внесоха празнично настроение на...
Публиката подкрепя ансабъла с подписка