Владимир Крумов: Политикът, който не измени на себе си и не си измисли образ
В кампанията си кандидатът от ГЕРБ-СДС постави силен акцент и върху готовността за реакция при бедствия и пожари
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В кампанията си кандидатът от ГЕРБ-СДС постави силен акцент и върху готовността за реакция при бедствия и пожари
Замисълът е в малките населени места да има минимална, но реално полезна готовност за реакция при възникване на пожар
Партиите и коалициите се обединиха РИК – Бургас да има 4 заместник-председатели
С ускорено темпо текат ремонтните дейности на покрива на Областната администрация
Телефонът на губернатора прегря заради добротата на област Бургас
Дарения за инициативата „Елха на доброто“ - нови дрехи, обувки, играчки, лакомства, бебешки консумативи и хранителни продукти, ще се приемат от 3 до 1...
Средец, с богатствата, които съхранява в музеите си, има какво да покаже на туристите
Инициативата е на областния управител на Бургас Владимир Крумов и се предприема в отговор на тревожната ситуация в региона
„Стане ли 18 часа, вземаме фенерите, а навън излизаме само, ако е крайно необходимо, защото улиците са с кратери, а осветление изобщо няма". С тези ду...
„Време е в община Карнобат да ускорим темпото на развитие, да постигнем видими резултати и да покажем на съгражданите си, че и тук може да се случи пр...