Областният управител Владимир Крумов: Всяка малка стъпка е принос към държавността

С ускорено темпо текат ремонтните дейности на покрива на една от най-старите и емблематични сгради в Бургас, тази на Областната администрация. Основният камък на сградата е положен през август 1927 г., а през юни 1931 г. тя става седалище на Търговско-индустриалната камара и Стоковата борса. От 2013 г., когато е извършен последният цялостен ремонт на покривната конструкция тя е поддържана единствено с частични поправки. В следствие на дъждовете и времето щетите по паметника на културата са значителни. През 2025 г. Министерски съвет отпуска заявените необходими средства за ремонт на покрива и подпокривното пространство. След осигуряването им и проведена обществена поръчка, през ноември стартират същинските ремонтни дейности. В момента те се извършват по график, а завършването е планирано в рамките на месец.

„Освен опазването на културното наследство, нашата цел е и да надградим символите на държавността“, коментира Крумов. Той реализира и идеята си за осветяване на сградата в цветовете на българския трибагреник.

През последната година областният управител предприе редица малки, но значими стъпки за утвърждаване на държавността, като униформено облекло за административния екип, който ежедневно се среща с граждани, значки с трибагреника, както и символично осветяване на сградата с националния флаг.

„Държавата сме всички ние, а малките стъпки, които всеки от нас прави, утвърждават държавността и символите, които ни свързват като народ. Съхранението на архитектурното наследство и уважението към националните символи ще продължи да бъде сред приоритети в работата на Областна администрация“, добави той.

